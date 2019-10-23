Готова ли Днепропетровская область к отопительному сезону

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Учитывая погодные перепады, отопительный сезон может начаться в любой момент. Готовы ли коммунальные предприятия к холодам? И каких тарифов ожидать днепрянам, рассказал канал "34".

Минимум полторы тысячи гривен в месяц за тепло в двухкомнатной квартире. Елена Ивановна показывает свои платежи и радуется продолжению бабьего лета: можно сэкономить. А когда холодно — включает обогреватель. "Включаю где-то на часик и все. Стараюсь экономить, иначе пенсии не хватит на все платежи, которых требует государство", – делится она.

Однако тепла в квартирах все же хочется. Все коммунальные предприятия технически готовы к отопительному сезону, но есть сложности из-за многомиллионных долгов населения. Теплоэнерго, которое отапливает большую часть города, должно НАК "Нафтогазу" почти 600 млн гривен. Полностью рассчитаться планируют к 2022 году.

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"Мы выполняем все вовремя, оплачиваем всю реструктуризацию долгов согласно всем срокам. На сегодняшний день у нас подписан паспорт готовности предприятия, подписан с НАК "Нафтогаз" лимит на газ", – отчитывается Андрей Клименко, директор КП "Теплоэнерго".

Жилмассив Приднепровский, часть Индустриального и АНД-районов отапливаются от Коменергосервиса. Невзирая на большие долги перед станцией, коммунальщики готовятся к работе зимой. Чтобы рассчитаться с долгами, планируют увеличивать цену на тепло. Сейчас тариф Коменергосервиса самый низкий в городе – 20 грн за квадратный метр, в то время как у Теплоэнерго – почти 44 грн.

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Однако, невзирая на долги, Приднепровская ТЭС готова поставлять тепло.

"Несмотря на задолженность наших потребителей, в том числе КП Комэнергосервис, мы, тем не менее, выполнили довольно большой объём работы по замене теплоизоляции — порядка 4,5 км теплосети. Это — практически вся надземная часть теплопровода. Станция на сегодняшний денб полностью готова к отопительному сезону", – рассказывает руководительница департамента по тепловым сетям ДТЭК Приднепровской ТЭС Юлия Дробот.

Как ранее напоминал премьер-министр Алексей Гончарук, решение о начале отопительного сезона в отдельном населенном пункте должно приниматься местными властями. "Есть базовое правило – если в течение трех дней подряд среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов, то отопление должно включаться. В каждом конкретном случае решение о включении отопления принимается на местах, местными органами", – сказал премьер.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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