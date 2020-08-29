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Хвастался ружьем: в Днепропетровской области подросток застрелил ровесника

29 августа, 15:22

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

15-летний мальчик погиб на месте

В Днепропетровской области игры с оружием закончились трагедией. Подросток, хвастаясь ружьем дяди, случайно застрелил своего ровесника.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось поздно вечером 28 августа в городе Каменское. Тогда парень решил показать своему товарищу ружье и направил его в сторону подростка. После этого и раздался выстрел.

Пуля попала 15-летнему парню в голову, и он погиб на месте. Также известно, что оружие парни достали из сейфа дяди стрелка. Сейчас ружье изъяли копы.

Теперь 15-летнего парня будут судить по статье "убийство по неосторожности". Продолжается досудебное расследование.

Напомним, не так давно в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам, подростки устроили ссору под его окнами и таким образом он пытался их "наказать".

Кроме того, не так давно возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Был ранен мужчина – пули попали ему в живот.

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подросток стрельба мальчик ружье Днепропетровская область каменское
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