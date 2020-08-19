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В Каменском мужчина открыл стрельбу по детям

19 августа, 11:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина был пьян

В Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам, они устроили ссору под его окнами и таким образом он пытался их "наказать".

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел 17 августа около 19:00 в Каменском. В полицию поступило сообщение о том, что из окна второго этажа стреляет мужчина. К счастью, никто не пострадал, только у одного ребенка остался маленький синяк.

По словам копов, 37-летний мужчина был пьян. С места происшествия правоохранители изъяли и отправили на экспертизу оружие и пули.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Напомним, в Киеве мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры по людям во дворе.

Ранее похожий инцидент произошел в селе Броварского района. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.

Кроме того, возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры.

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оружие дети полиция стрельба пострадавшие Днепропетровская область каменское
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