Идеи на миллион для Днепра: биогаз, легкий бетон и промышленная автоматизация

Проекты-победители получат необходимые для реализации инвестиции и смогут заявить о себе на всю область

В Днепропетровской области активно помогают креативным жителям реализовать свои бизнес-идеи. Так, конкурс стартапов Best Invest уже второй год кряду ищет актуальные и социально-полезные проекты. Среди них может быть как одежда для военных, так и система контроля выдачи топлива — ограничений у конкурсантов нет. Проекты-победители получат необходимые для реализации инвестиции и смогут заявить о себе на всю область. "Сегодня" выяснила, как проходит "битва" и какие идеи уже предложили днепряне.

Best Invest будет проходить в несколько этапов: прием заявок от участников, отбор претендентов и самых интересных идей, презентация стартапа. После чего представители Инвестиционно-инновационного центра Днепропетровской облгосадминистрации вместе с экспертами оценят работы и выберут победителей.

"Мы рассматриваем актуальность проекта, сферу, в которой он будет применяться, и его окупаемость. Как только получаем заявку, связываемся с конкурсантами и просим заполнить более подробную анкету, в которой каждый участник должен коротко описать проект, указать сроки реализации и бюджет. Исходя из полученной информации, становится понятно, пройдет проект дальше или нет", — рассказывает "Сегодня" Александр Коломийцев, основатель проекта Best Invest, директор Инвестиционно-инновационного центра Днепропетровской ОГА.

Организаторы отмечают: по сравнению с прошлым годом, в 2018-м увеличилось количество конкурсантов, подавших свои проекты: в 2017-м их было 50, тогда как в этом году заявки прислали уже 30 участников.

"Мы уже сейчас рассмотрели 30 проектов, которые прислали в первые дни конкурса. Все они не похожи друг на друга. Есть проекты, связанные с IT, энергосбережением, решением экологических проблем. Приятным является и тот факт, что у наших соотечественников есть идеи и в социальной сфере", — рассказывает Александр Коломийцев.

Так, днепряне предложили провести реконструкцию и модернизацию посевных комплексов, создать магнитные полимеры, изоляционные краски микросфер, легкие бетоны. Именно эти стартапы организаторы сочли наиболее интересными на сегодняшний день.

Однако есть и ряд других идей. Участники разработали платформу для медийного контента, который поможет предотвратить фальсификацию на выборах 2019 года. Создали проект развития людей посредством проведения арт-семинаров. Кроме того, в конкурсе участвует автоматизация бизнес программ, одежда для животных, пандусы для детей, безопасность детей на дороге, ежегодный календарь, биогаз, промышленная автоматизация.

Одни из участников даже попали в Национальный реестр рекордов Украины — братья Егор и Кирилл Шаповал, а также бывший конструктор ЮМЗ Дмитрий Дворецкий и заведующий кафедры механизации ДГАЭУ Алексей Деркач. Над своим проектом по реконструкции и модернизации посевных комплексов они работали шесть лет.

"Посевной комплекс — очень сложный механизм, от которого зависит, какой урожай получит аграрий. В нем огромное количество подвижных узлов и если один из них некорректно работает, то это сказывается на урожае. Мы изменили конструкцию деталей и применили композиционные полимерные самосмазывающиеся материалы, которые сами и разработали. Если раньше перед каждым выходом в поле все узлы надо было смазывать, то теперь смазка уже не требуется, больше нет заклиниваний в узлах, можно увеличить скорость посева. Обычные детали работают от 2000 до 5000 гектар, наши перешагнули отметку в 17 000", — рассказывает о своем проекте Егор Шаповал.

Определять победителей будут эксперты, в составе которых есть представители сфер, касающихся проектов. В обсуждении и экспертной оценке примут участие и партнеры. Для участников, которые займут первых три призовых места, приготовили несколько приятных сюрпризов. В первую очередь — денежный приз в 20 000 грн, которые будут выделены на реализацию стартапа.

"Сумма весьма неплохая для первоначального капитала. Более того, она может быть пересмотрена партнерами конкурса в сторону увеличения. Все зависит от потенциала идеи. Специалисты Инвестиционно-инновационного центра предоставят победителю консультативные услуги. Кроме того, если проект-победитель будет связан с промышленностью, мы сможем способствовать размещению мощностей на территории ИП "Павлоград" (Индустриальный парк. — Авт.)", — подчеркивает Александр Коломийцев.

Однако и это не все. Победители также получат возможность разместить проект на инвестиционной онлайн-платформе, доступ к которой имеют потенциальные инвесторы. Тем самым победитель может найти себе не одного, а сразу нескольких спонсоров.

Заявки на конкурс можно присылать до 1 октября. А регистрировать их на сейте Best Invest (park.free-trade.net).

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