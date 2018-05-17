"Когда учишься в такой школе, ты любишь Украину", – Порошенко на открытии опорной школы в Днепре

Президент Петр Порошенко открыл реконструированную за 90 млн грн Солонянскую опорную школу. Торжественная церемония открытия учебного заведения состоялась во время рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область.

Классы "начинили" современной мебелью, оборудованием и гаджетами. В светлых просторных коридорах – мягкие кресла и буккроссинги. Лестница – как учебная площадка. Для малышей начальных классов на ступеньках изобразили таблицу умножения, для старших школьников – украинские слова с ударениями и неправильные английские глаголы. Обновленный спортзал – с современными раздевалками и душевыми. Пол и стены – с мягким покрытием, которое позволяет избежать травм.

После реконструкции школа получила мощную спортивную базу. С большим и маленьким футбольными полями, волейбольной и баскетбольной площадками, легкоатлетическими дорожками, ворк-аут зоной. Теперь здесь проходят районные и областные соревнования, товарищеские футбольные матчи, тренировки воспитанников детских спортивных школ.

Территорию обустроили современным освещением, разноцветной тротуарной плиткой, детскими игровыми площадками. В школьном фруктовом саду установили удобные скамейки.

"Наш первый приоритет – это образование, которое является инвестицией государства в будущее. Днепропетровщина – одна из лидеров в создании нового образовательного пространства. Мне очень нравится особый и креативный дизайн школы, цвета, в которые она раскрашена. Внутри, уверен, детям тоже интересно, они хотят сюда идти. Эта школа – пример эффективного использования средств местными громадами, что стало возможным благодаря реформе децентрализации", – отметил Петр Порошенко, добавив, что здание школы было построено еще в 1905 году.

По его словам, реконструированная школа обеспечивает новые условия для обучения, доступ к интернету, интерактивному образованию и т.д.

"Когда ты учишься в такой школе, ты любишь свое село, поселок, свой город, городок, любишь область и точно любишь Украину", – убежден Порошенко.

Президент также вручил школе сертификат на книги для школьной библиотеки – специального подарочного издания произведений украинских классиков.

"Для детей Днепропетровщины создаем комфортное образовательное пространство. В Солонянской опорной школе учатся более 700 детей. После масштабной реконструкции у школьников и учителей – учебное учреждение, которое и снаружи, и внутри соответствует современным европейским стандартам", – отметил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко.

Обновленная школа комфортная и доступная для всех детей. Учебное учреждение обустроили пандусами. Установили четыре подъемника. Здесь работает первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр. Более 80 особенных детей занимаются с логопедом, дефектологом, психологом, коррекционными педагогами. Дети осваивают бытовые навыки, развиваются физически. Здесь есть и ресурсная комната, и интерактивный пол, и комната лечебной физкультуры.

"Наконец, украинцы изучили такое понятие, как инклюзивное образование. Если раньше детей с особыми потребностями стыдливо не замечали, не учитывали особенности их жизни, и которые вынуждены были учиться дома и быть отрезанными от общения со своими сверстниками, сегодня ситуация совершенно другая", – подчеркнул Петр Порошенко.

Накануне Порошенко открыл современный фельдшерско-акушерский пункт в селе под Киевом.

Также мы писали, что в Винницкой области открыли инклюзивный центр для детей с особыми потребностями.

Ранее Марина Порошенко открыла во Львове интерактивное пространство для творчества, науки и инноваций, причем все оборудование центра адаптировано в том числе и для детей с инвалидностью.