Конкурс бизнес-планов стартовал в Днепропетровской области

Участникам необходимо придумать модель успешного бизнеса, продумать его разработку и предложить план инвесторам

Фото: Pixabay

Конкурс бизнес-планов стартовал в Днепропетровской области Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef0/883/5c6ef08834009.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef0/883/5c6ef08834009.jpg 2019-02-21T20:53:00+02:00 Днепр Участникам необходимо придумать модель успешного бизнеса, продумать его разработку и предложить план инвесторам

В Днепропетровской области стартовал конкурс бизнес-планов. Принять участие в нем могут студенты вузов области. Участникам необходимо придумать модель успешного бизнеса, продумать его разработку и предложить план инвесторам. Тематика конкурса: IT-индустрия, альтернативная энергия, агропромышленные и промышленные сферы.

"В бизнес-плане студент должен показать, как организовать бизнес, кто будет задействован, сколько средств необходимо вложить. Где будет продаваться товар или услуга", — отмечают в пресс-службе

ОГА.

Работы будут принимать на рассмотрение до 30 апреля.

Ране мы писали, что активные днепряне с каждым годом улучшают пространство вокруг себя. Благодаря амбициозным идеям и "Бюджету участия" удается создавать новые площадки для детей и даже ремонтировать дороги внутри дворов. На официальном сайте программы — сотни актуальных для города и объединенных общин проектов. В 2018-м эксперты отобрали 111 победителей, которые получили 31 млн грн на воплощение задуманного. "Сегодня" выяснила, какие проекты подают на конкурс днепряне и как проходит отбор.

Также читайте о проектах Днепра на 2019 год.

Тем временем, Фонд Бориса Колесникова наградил победителей проекта "Архитектор 2019" поездкой в Италию. Лучшие конкурсанты получили возможность посетить ведущую европейскую выставку в сфере архитектуры и строительства Made Expo 2019 в Милане.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.