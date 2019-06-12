Копы разоблачили брачного афериста "всеукраинского масштаба"

Задержанному грозит до семи лет тюрьмы

Копы задержали брачного афериста, которого подозревают в целой серии мошенничества в отношении одиноких женщин. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который знакомился с женщинами через сайты знакомств, а потом грабил или обворовывал их.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, последней жертвой 38-летнего подозреваемого из Кривого Рога стала 42-летняя жительница Павлоградского района – злоумышленник избил ее, связал, а потом вынес из дома телефоны, деньги и золотые украшения.

Также оперативники выяснили, что на протяжении минувших пяти лет жертвами афериста стали жительницы Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Оказалось, что мужчина подыскивал своих жертв среди тех, кто живет один и будет готов пригласить его в гости. Краденное он продавал в Запорожской области.

Кроме того, задержанный находился в розыске по Киеву по подозрению в серии мошенничеств. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы по статьям "разбой" и "мошенничество".

Копы призвали женщин, которые могли стать жертвами преступлений по схожей схеме, обращаться в полицию с соответствующими заявлениями.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти схемах, которые используют мошенники на вторичном рынке авто.

Кроме того, лже-волонтеры давят на жалость и выманивают деньги. Но в Украину возвращается и более простая, знакомая еще с 90-х годов прошлого столетия, схема обмана. В Киеве неизвестные подходят к людям с просьбой позвонить. Но как только мобильный оказывается в их руках, воры убегают.

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