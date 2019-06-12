Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Копы разоблачили брачного афериста "всеукраинского масштаба"

12 июня, 12:30

Задержанному грозит до семи лет тюрьмы

Копы задержали брачного афериста, которого подозревают в целой серии мошенничества в отношении одиноких женщин
Копы задержали брачного афериста, которого подозревают в целой серии мошенничества в отношении одиноких женщин. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который знакомился с женщинами через сайты знакомств, а потом грабил или обворовывал их.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, последней жертвой 38-летнего подозреваемого из Кривого Рога стала 42-летняя жительница Павлоградского района – злоумышленник избил ее, связал, а потом вынес из дома телефоны, деньги и золотые украшения.

Также оперативники выяснили, что на протяжении минувших пяти лет жертвами афериста стали жительницы Киевской, Николаевской и Херсонской областей. Оказалось, что мужчина подыскивал своих жертв среди тех, кто живет один и будет готов пригласить его в гости. Краденное он продавал в Запорожской области.

Кроме того, задержанный находился в розыске по Киеву по подозрению в серии мошенничеств. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы по статьям "разбой" и "мошенничество".

Копы призвали женщин, которые могли стать жертвами преступлений по схожей схеме, обращаться в полицию с соответствующими заявлениями.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти схемах, которые используют мошенники на вторичном рынке авто.

Кроме того, лже-волонтеры давят на жалость и выманивают деньги. Но в Украину возвращается и более простая, знакомая еще с 90-х годов прошлого столетия, схема обмана. В Киеве неизвестные подходят к людям с просьбой позвонить. Но как только мобильный оказывается в их руках, воры убегают. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег разбой, ограбление, мошенник, грабеж, николаевская область, Кривой Рог, киевская область, аферист, запорожская область, Днепропетровская область, Херсонская область

Вы сейчас просматриваете новость " Копы разоблачили брачного афериста "всеукраинского масштаба"". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получил 25 тысяч долларов взятки: в Днепре задержали главу территориальной общины

Сегодня, 11:49

Чиновник вымогал деньги за "решение вопроса" о выделении земли

Под Киевом мужчина укусил полицейского

Сегодня, 09:16

Также другого полицейского дебошир ударил в лицо

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Ани Лорак внезапно уволила всю свою команду в России

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

Ученые раскрыли пищевую тайну Средневековья

Украинская ответочка России

Дипломатов КНДР казнили за провал встречи Кима с Трампом - СМИ

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь