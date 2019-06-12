Получил 25 тысяч долларов взятки: в Днепре задержали главу территориальной общины

Чиновник вымогал деньги за "решение вопроса" о выделении земли

Глава ОТГ попался на крупной взятке. Фото: Нацполиция

Председатель одной из объединенных территориальных общин Днепропетровской области был задержан на получении взятки в размере 25 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, чиновник требовал деньги за "решение вопроса" о выделении в собственность двух земельных участков площадью 14 соток каждая.

"11 июня мужчина в городе Днепр подконтрольно получил указанную сумму, после чего сразу был задержан правоохранителями. Факт получения неправомерной выгоды задокументирован, взятку в сумме 25 тысяч долларов изъяли", – заявили копы.

Операцию по задержанию взяточника провели сотрудники следственного управления, оперативники Управления защиты экономики и сотрудники военной прокуратуры.

Было открыто досудебное расследование по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", которая грозит наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела Ирпенского управления Государственной фискальной службы во время получения взятки от предпринимателя.

Также напомним о том, как в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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