Коса на реке Самара в Днепре превратилась в свалку: кто должен убирать

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Вместо зеленой зоны – свалка: коса на реке Самара в Днепре превратилась в помойку. Едва ли не каждые выходные сюда приезжают отдыхающие и оставляют после себя кучи мусора. Кому принадлежит зеленая зона, и кто может с этим разобраться – выясняли журналисты "Сегодня".

Пустые жестянки, куча пакетов и объедки – коса на реке Самаре утопает в мусоре. Свалка уже дошла до воды, а из-за хлама и пластика в воде могут исчезнуть некоторые разновидности рыб – опасаются экологи. Местные предлагают выход.

"Нужно поставить хотя бы два бака, мусорных. Не все будут бросать в них, но хотя бы культурные рыбаки или отдыхающие" – говорит житель Днепра Эдуард Сотников.

В райсовете говорят – из-за того, что коса расположена в Самарском районе, установить там баки не имеют права. Ведь это – несанкционированное место отдыха, и на него деньги не выделяют.

"Она ни на чьем балансе не находится. Это просто территориально она находится в Самарском районе. И если есть свалки стихийные, мы их ликвидируем, вывозим. То есть на это средства есть, а вот средства, чтобы ходить убирать – нет" – объясняет председатель Самарского районного совета Юрий Федько.

"Вынеся на комиссию, получим возможность внести ее в перечень объектов благоустройства, и только после этого будем определять балансодержателя" – отметил заместитель директора городского департамента парков и рекреации Александр Давыденко.

Но пока эта коса не принадлежит никому, в горсовете призывают отдыхающих убирать, если не всю территорию, то хотя бы за собой.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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