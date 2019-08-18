Козак-энергетик укрощает электроэнергию и умело владеет саблей

Он мастерски укрощает электроэнергию, еще и умело владеет саблей. Олег Хвостик из Никополя создал для себя идеальный баланс – работы и хобби. Ежедневно от него требуется мужество и сила на работе. Откуда мужчина черпает вдохновение?

Это электросети Никополя. Чтобы обеспечить исправную работу трансформаторних подстанций Олег Хвостик ежедневно выезжает с бригадой на объекты.

Краткий инструктаж – и начинается кропотливая работа.

"На данный момент мы видим станцию ​​36, подобных объектов у меня на территории Никополя примерно 300 Сегодня выполнялись работы по замене силового трансформатора для увеличения мощности", – делится Олег Хвостик, мастер по обслуживанию трансформаторов и подстанций.

Олег объясняет: постоянная модернизация необходима, потому что энергетические потребности растут ежедневно, потребителей становится все больше.

"Многие люди перешли на отопление электрическое, это все нагружает сети наши и они требуют более усиленного внимания и замены оборудования", – говорит он.

Заботясь об энергонезависимости, энергетическая компания ДТЭК также заботится о надлежащих условиях труда для каждого сотрудника.

"Одним из важных моментов в энергобезопасности являются люди. Потому компания вкладывает достаточно большие средства в средства защиты, безопасность человека – для того, чтобы люди хорошо и комфортно себя чувствовали, выполняя сложные и иногда опасные работы. Порядка 15 миллионов гривен компания вложила в безопасность человека в 2018. В 2019 году эта цифра в пределах 11,2 миллионов гривен", – говорит Андрей Терещук, генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети.

Сила, мужество, ответственность – основные черты характера любого энергетика. Олег вырос в козацком крае.

Реконструкции козацких боев для Олега – любимый досуг.

"Под адреналином себя чувствуешь после выступления, зрители очень тепло встретили хорошо и также аплодисменты, как на работе у нас слова благодарности от клиентов", – делится он.

Для Олега работа и увлечения идут рука об руку. Такой баланс и создает гармонию в жизни.

"Я всегда готов встать на защиту независимой Украины, быть порядочным гражданином, так же, как и защищать на своей работе энергонезависимость", – отмечает мужчина.

Напомним, ранее сообщалось, что компания ДТЭК внедряет новейшие технологии.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.

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