Українська
$ 27,48
32,55
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Днепра

Легковушку смяло под фурой: в Днепре в тройном ДТП погибли люди (фото, видео)

24 августа, 13:19

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Тела погибших из искореженного авто пришлось «вырезать» спасателям

В Днепре, где недавно в аварии погиб годовалый ребенок, произошло еще одно смертельное ДТП. На проспекте Богдана Хмельницкого не разминулись сразу три автомобиля.

Как рассказали в местной полиции, машины не поделили дорогу вечером 23 августа. Выяснилось, что время маневра водитель автомобиля Opel Omega задел автомобиль "ВАЗ", после чего влетел в фуру Volvo.

В результате аварии погибли 33-летний водитель Opel и его пассажир. Они оба скончались на месте.

На месте ДТП работали и спасатели. Во время столкновения передняя часть легковушки смялась, и водителя и пассажира зажало в искореженном авто. Работникам ГСЧС пришлось доставать тела погибших с помощью режущего гидравлического инструмента.

"Тела погибших мужчин (данные устанавливаются) передано работникам судебно-медицинской экспертизы", - добавили спасатели.

Также мы сообщали, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП фото видео Днепр фура погибшие столкновение автомобили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем: инцидент попал на видео
В Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем: инцидент попал на видеоДнепр
В Днепре избавляются от маршруток (видео)
В Днепре избавляются от маршруток (видео)Днепр
В Днепропетровской области дети попали в реанимацию после трапезы опасным растением
В Днепропетровской области дети попали в реанимацию после трапезы опасным растениемДнепр
В Днепре трагически погиб годовалый ребенок: медики спасти не смогли
В Днепре трагически погиб годовалый ребенок: медики спасти не смоглиДнепр
Днепр
Днепр "позеленел": появились впечатляющие фото реки с высоты птичьего полетаДнепр
В Каменском на переходе сбили трех человек: погибла четырехлетняя девочка
В Каменском на переходе сбили трех человек: погибла четырехлетняя девочкаДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять