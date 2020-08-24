Легковушку смяло под фурой: в Днепре в тройном ДТП погибли люди (фото, видео)

В Днепре, где недавно в аварии погиб годовалый ребенок, произошло еще одно смертельное ДТП. На проспекте Богдана Хмельницкого не разминулись сразу три автомобиля.

Как рассказали в местной полиции, машины не поделили дорогу вечером 23 августа. Выяснилось, что время маневра водитель автомобиля Opel Omega задел автомобиль "ВАЗ", после чего влетел в фуру Volvo.

В результате аварии погибли 33-летний водитель Opel и его пассажир. Они оба скончались на месте.

На месте ДТП работали и спасатели. Во время столкновения передняя часть легковушки смялась, и водителя и пассажира зажало в искореженном авто. Работникам ГСЧС пришлось доставать тела погибших с помощью режущего гидравлического инструмента.

"Тела погибших мужчин (данные устанавливаются) передано работникам судебно-медицинской экспертизы", - добавили спасатели.

Также мы сообщали, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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