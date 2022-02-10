Людей отбросило в разные стороны: в Днепре грузовик влетел в вышку с электриками (видео)

В Днепре водитель грузовика не рассчитал дистанцию и задел край автовышки. На ней в этой момент работали электрики. Из-за столкновения мужчины выпали из корзины подъемника.
Об этом сообщает Вартові Еспресо.
Что известно
Событие произошло на жилом массиве Победа в Днепре. На кадрах видно, как от удара коммунальщиков выбросило из монтажной корзины и они разлетелись в разные стороны.
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Один из мужчин упал на землю и потерял сознание, другой, пристегнутый страховочным ремнем, болтался в воздухе на большой скорости.
Очевидцы говорят, что возле автокрана не было никаких предупредительных знаков.
В Кировоградской области военный грузовик сбил дорожников
В Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.
Военный грузовик на большой скорости ехал из Кропивницкого в сторону Умани. Сначала задел каток, а дальше врезался в асфальтоукладчик, где стояли работники. Одного из ремонтников от удара буквально разорвало на куски. Еще один его напарник умер в скорой. Третий – в больнице.
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