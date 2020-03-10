Люди задыхались: в Днепре произошел серьезный пожар (фото, видео)

В Днепре произошел масштабный пожар в подъезде одного из домов по улице Максима Дия – загорелась проводка и подъезд наполнился едким дымом, что вызвало панику среди жильцов.

Инцидент произошел в жилом массиве "Покровский" поздним вечером 9 марта, сообщает "Наше місто".

"Паника среди жильцов возникла из-за сильного задымления, особенно на верхних этажах. Люди кричали, поскольку не могли открыть окна в подъезде. К слову, окна там металлопластиковые, а открыть их не могли из-за отсутствия ручек", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыло три пожарных машины. По словам журналистов, прибывшим спасателям в первую очередь пришлось разбивать окна в подъезде, а также обесточить весь дом.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но у дома оставалась дежурить машина скорой помощи.

В результате инцидента весь многоэтажный дом, состоящий из шести подъездов, остался без электричества.

Между тем, по словам журналистов, проводка в подъезде менялась всего лишь восемь месяцев назад и пока что не удалось выяснить, что стало причиной возгорания – некачественные материалы или технические проблемы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как на Закарпатье вынесли из огня четырех человек. Двое из них – пожилые люди, и самостоятельно выйти они не могли.

Также мы сообщали, что в США пятилетний мальчик Ной Вудс вынес из пожара свою двухлетнюю сестру, после чего вернулся, чтобы спасти собаку. История произошла в американском штате Джорджия.

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