В Днепре у маршрутки отказали тормоза: в масштабной аварии пострадал ребенок

В четверг, 9 июля, в Днепре, где ранее грузовик чуть не ушел под землю, на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов со Старокозацкой произошло масштабное ДТП. Пострадал пассажир одного из авто 10-летний мальчик.

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Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя маршрутки, подъезжая к перекрестку, он понял, что у транспортоного средства отказали тормоза. Пытаясь избежать столкновения, он начал маневрировать на дороге. Автобус зацепил Mitsubishi, снеся боковое зеркало, после чего врезался в Mazda, которая стояла на светофоре. По инерции последняя врезалась во впереди стоящую Audi.

Ребенок, находившийся на заднем сидении Mazda, получил травмы. Медики оказали ему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в областную детскую больницу на Космической.

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На месте аварии работали два экипажа патрульной полиции и бригада скорой помощи. Авария стала причиной огромной пробки, которая тянулась по улице Сечевых Стрельцов.

Ранее в Днепре перевернулась фура, груженая пивом. По словам водителя, у большегруза отказали тормоза,мужчина не справился с управлением и транспортное средство рухнуло на бок.

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