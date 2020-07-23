Под Днепром автобус с пассажирами слетел в кювет, а водитель сбежал (фото)

В Петриковском районе Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе облполиции, авария с участием микроавтобуса "Газель Рута", который двигался по маршруту Каменское – СТ Чайка, произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, в итоге автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.
Отмечается, что в автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП.
"Сейчас принимаются меры для его задержания. На месте ДТП работают полицейские. Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Двое людей погибли, еще трое – ранены.
Также напомним, не так давно в Днепре у маршрутки отказали тормоза, в масштабной аварии пострадал ребенок.
Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:
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