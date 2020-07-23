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Под Днепром автобус с пассажирами слетел в кювет, а водитель сбежал (фото)

23 июля, 19:23

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

15 человек попали в больницу

В Петриковском районе Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места происшествия.

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Как сообщили в пресс-службе облполиции, авария с участием микроавтобуса "Газель Рута", который двигался по маршруту Каменское – СТ Чайка, произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, в итоге автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

Отмечается, что в автобусе находилось около 20 пассажиров, 15 человек госпитализировали. Водитель скрылся с места ДТП.

"Сейчас принимаются меры для его задержания. На месте ДТП работают полицейские. Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Двое людей погибли, еще трое – ранены.

Также напомним, не так давно в Днепре у маршрутки отказали тормоза, в масштабной аварии пострадал ребенок.

Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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авария ДТП пассажиры пострадавшие автобусы Днепропетровская область

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