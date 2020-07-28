Масштабное ДТП с автобусом в Днепре: есть пострадавшие (фото)

В Днепре на улице Киевской столкнулись "ВАЗ" и рейсовый автобус Днепр – Каменское. Авария произошла на выезде из города.

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По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир ВАЗа, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

На фото видно, что капот легковушки буквально смяло под весом автобуса, а крыша автомобиля погнулась.

Как сообщает Vgorode, на месте происшествия уже работают бригады скорой помощи и полицейские. По предварительной информации, рейсовый автобус двигался в сторону автовокзала, а автомобиль ВАЗ двигался в противоположном направлении.

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Всех пассажиров автобуса высадили и, по предварительной информации, никто из них не пострадал. Водителя и пассажира ВАЗа госпитализировали в больницу Днепра.

Ранее мы сообщали, что в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате аварии в больницу попали шесть человек. Среди пострадавших – подростки.

Также напомним, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены.

Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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