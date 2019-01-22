Масштабное ДТП в Днепропетровской области: столкнулись 10 автомобилей

В аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Днепропетровской области.

Масштабное ДТП в Днепропетровской области: столкнулись 10 автомобилей //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6cd/e0e/5c46cde0eadc4.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6cd/e0e/5c46cde0eadc4.jpg 2019-01-22T10:03:00+02:00 Днепр В аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура.

Сегодня, 22 января, около 9 утра, на трассе Днепр-Каменско​е произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием около 10 транспортных средств. .

Как отмечается в сообщении, в аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура, которую развернуло на дороге. Кроме того, несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.

На данный момент движение на участке затруднено. Информация о пострадавших не поступала. Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Сегодня на дорогах Днепропетровской области плохая видимость, густой туман и гололед.

Напомним, вчерав Кировоградской области столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни двух человек, еще трое – пострадали.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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