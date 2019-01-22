Масштабное ДТП в Днепропетровской области: столкнулись 10 автомобилей
В аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура.
Сегодня, 22 января, около 9 утра, на трассе Днепр-Каменское произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием около 10 транспортных средств. .
Как отмечается в сообщении, в аварию попали два пассажирских автобуса, несколько легковых автомобилей, два грузовика и фура, которую развернуло на дороге. Кроме того, несколько транспортных средств в результате аварии слетели в кювет.
На данный момент движение на участке затруднено. Информация о пострадавших не поступала. Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Сегодня на дорогах Днепропетровской области плохая видимость, густой туман и гололед.
Напомним, вчерав Кировоградской области столкнулись две легковушки. Авария унесла жизни двух человек, еще трое – пострадали.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.
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