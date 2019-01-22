Под Николаевом перевернулась фура с цыплятами
Пернатых из Херсона везли в Каменец-Подольский
Под Николаевом в ДТП попал грузовик, который перевозил шесть тысяч цыплят. Из-за скользкой дороги автомобиль перевернулся.
Как выяснилось, автомобиль направлялся в город Новая Одесса, но из-за гололеда транспортное средство занесло, а полуприцеп с птицами опрокинуло. Часть клеток от удара сломались, поэтому цыплята просто разбрелись вокруг. По данным местного интернет-издания, пернатых из Херсона везли в Каменец-Подольский.
Напомним, не так давно на трассе Харьков – Симферополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.
Кроме того, в Запорожской области на скользкой дороге в Приморске грузовой автомобиль не удержался на трассе и вылетел на обочину. Чтобы вернуть фуру на трассу, водителю пришлось вызывать спасателей.
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