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Масштабное ДТП в Кривом Роге: на дороге столкнулись две легковушки

19 июля, 13:15

В результате аварии пострадали два человека

В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись две легковушки. Авария случилась на перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Александра Васякина в Долгинцевском районе города.

Как стало известно, на дороге не разминулись Hyundai и Skoda. По предварительной информации, в аварии пострадал водитель "корейца".

"Столкнулись два автомобиля, пострадали оба транспортных средства. В результате аварии один человек доставлен в больницу с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". Второй человек отправлен на амбулаторное лечение", – рассказали "Сегодня" в Криворожском отделении полиции.

На место вызвали следователя по ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, что, по данным Патрульной полиции Украины, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 1331 человек.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, Кривой Рог, Skoda, Hyundai

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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