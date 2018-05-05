Майора полиции задержали за взятку в 20 тысяч долларов
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику денег
Сотрудники Службы безопасности Украины в Кропивницком разоблачили на взятке в 20 тысяч долларов майора полиции.
Как сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области, 4 мая оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику неправомерной выгоды в размере 12 тысяч долларов.
Правоохранители установили, что майор полиции требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств 20 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.
Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Напомним, работники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника спецслужбы на вымогательстве взятки в пять тысяч долларов, которые он требовал с директора одного из дошкольных учреждений Киевской области. Как сообщили в пресс-центре ведомства, оперативники выяснили, что сотрудник Главного управления СБУ в Киеве требовал деньги с директора одного из дошкольных учреждений региона.
Также мы писали, сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
А в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в 27 тысяч долларов.
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