Майора полиции задержали за взятку в 20 тысяч долларов

5 Мая 2018, 21:13

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику денег

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники Службы безопасности Украины в Кропивницком разоблачили на взятке в 20 тысяч долларов майора полиции.

Как сообщили в пресс-службе СБУ в Кировоградской области, 4 мая оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в центральной части города после передачи посреднику неправомерной выгоды в размере 12 тысяч долларов.

Правоохранители установили, что майор полиции требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств 20 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, работники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника спецслужбы на вымогательстве взятки в пять тысяч долларов, которые он требовал с директора одного из дошкольных учреждений Киевской области. Как сообщили в пресс-центре ведомства, оперативники выяснили, что сотрудник Главного управления СБУ в Киеве требовал деньги с директора одного из дошкольных учреждений региона.

Также мы писали, сотрудники Службы безопасности Украины задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции Житомирской области. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

А в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в 27 тысяч долларов.
взятка, взяточничество, майор

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"Сегодня"

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