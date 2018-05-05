СБУшник под Киевом вымогал деньги с директора детсада

5 Мая 2018, 16:48

Майор СБУ вымогал пять тысяч долларов с директора детсада

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Работники Службы безопасности Украины разоблачили сотрудника спецслужбы на вымогательстве взятки в пять тысяч долларов, которые он требовал с директора одного из дошкольных учреждений Киевской области.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, оперативники выяснили, что сотрудник Главного управления СБУ в Киеве требовал деньги с директора одного из дошкольных учреждений региона.

Он вытребовал у чиновника документацию на проведение в заведении ремонтных работ и, несмотря на отсутствие нарушений, обещал "найти" их в случае неуплаты денег. Майор также планировал "завести" в детский сад поставщика продуктов питания, продукция которого не соответствовала установленным нормам.

Вымогателя задержали в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки. Задержание проводили сотрудники Управления внутренней безопасности и Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили женщину, которая оказывала незаконные услуги по экспресс-выдаче "биометрических" паспортов. 54-летняя киевлянка регулярно получала неправомерную выгоду за содействие в незаконной внеочередной выдаче "биометрического" паспорта для выезда за границу.

Также мы сообщали, что задержанному при получении взятки судье Голосеевского райсуда Киева Андрею Новаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 тыс. грн залога.

А в Луцке зама городского головы, двоих чиновников и судью задержали на получении взятки в 27 тысяч долларов.
взятка, сбу, вымогательство

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Источник:

"Сегодня"

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