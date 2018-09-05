Мэр Днепра опроверг информацию о запрете музыки "друзей" России в городе

Сегодня, 13:59

Филатов отметил, что это личное право каждого человека

Мэр Днепра Борис Филатов опроверг информацию о запрете в общественных и культурных местах воспроизведения песен украинских и российских исполнителей, которые поддерживают агрессию против Украины. Об этом сообщается на странице градоначальника в социальной сети.

"Вся пресса взорвалась "новостью", что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать", – написал на своей странице Борис Филатов.

Примечательно, что в комментариях к посту у мэра спросили, кто является автором проекта, но он отказался называть автора.

Напомним, на днях на сайте горсовета Днепра появился проект, в котором говорится, что в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в Украине принято решение запретить воспроизведение песен артистов, которые поддержали российскую агрессию против нашей страны.

Кроме того, ранее в Днепре за высказывания о статусе государственного языка и критику власти страны была уволена заместитель городского головы Светлана Епифанцева.
Днепр, запрет, артисты, филатов

Вы сейчас просматриваете новость "Мэр Днепра опроверг информацию о запрете музыки "друзей" России в городе". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: Pixabay

В Днепре хотят запретить песни "друзей" России

Вчера, 17:36

Чиновники предложили бойкотировать украинских артистов, которые гастролируют по России

Днепр

Фото: www.facebook.com/filatovborys

В Днепре уволят директоров школ, которые поддерживают "русский мир"

19 Июля, 17:20

Более 30% руководителей уличили в пророссийских настроениях
Загрузка...

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре запретили алкоголь и пластиковые пакеты: как прошла сессия горсовета

24 Мая, 06:17

Ночью теперь не продадут даже пиво, а тарифы на обучение в музыкальных школах не повысят

Днепр

Борис Филатов и Максим Тимченко

"Зеленые проекты" и стабильное энергоснабжение: ДТЭК и Днепр подписали меморандум о сотрудничестве

3 Апреля, 15:27

Документ фиксирует важные для горожан договоренности в трех направлениях
Загрузка...