Мэр Днепра опроверг информацию о запрете музыки "друзей" России в городе

Мэр Днепра Борис Филатов опроверг информацию о запрете в общественных и культурных местах воспроизведения песен украинских и российских исполнителей, которые поддерживают агрессию против Украины. Об этом сообщается на странице градоначальника в социальной сети.

"Вся пресса взорвалась "новостью", что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать", – написал на своей странице Борис Филатов.

Примечательно, что в комментариях к посту у мэра спросили, кто является автором проекта, но он отказался называть автора.

Напомним, на днях на сайте горсовета Днепра появился проект, в котором говорится, что в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в Украине принято решение запретить воспроизведение песен артистов, которые поддержали российскую агрессию против нашей страны.

Кроме того, ранее в Днепре за высказывания о статусе государственного языка и критику власти страны была уволена заместитель городского головы Светлана Епифанцева.