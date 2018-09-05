Мэр Днепра опроверг информацию о запрете музыки "друзей" России в городе
Филатов отметил, что это личное право каждого человека
Мэр Днепра Борис Филатов опроверг информацию о запрете в общественных и культурных местах воспроизведения песен украинских и российских исполнителей, которые поддерживают агрессию против Украины. Об этом сообщается на странице градоначальника в социальной сети.
"Вся пресса взорвалась "новостью", что в Днепре хотят запретить песни российских исполнителей, поддержавших агрессию РФ против Украины. Не будет такого решения. Во-первых, его невозможно исполнить. А во-вторых, мы не воюем с книгами и музыкой. Каждому решать самому, как ему жить, какие книги читать и что слушать", – написал на своей странице Борис Филатов.
Примечательно, что в комментариях к посту у мэра спросили, кто является автором проекта, но он отказался называть автора.
Напомним, на днях на сайте горсовета Днепра появился проект, в котором говорится, что в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в Украине принято решение запретить воспроизведение песен артистов, которые поддержали российскую агрессию против нашей страны.
Кроме того, ранее в Днепре за высказывания о статусе государственного языка и критику власти страны была уволена заместитель городского головы Светлана Епифанцева.
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