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Месяц в коме: в больнице Днепра пришел в себя раненный на Донбассе боец

22 ноября, 14:58

У 22-летнего военнослужащего повреждены 20% мозга

/ Фото: Getty Images

В клинической больнице имени Мечникова в Днепре пришел в себя раненный на Донбассе 22-летний боец. Парень месяц провел в коме, сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко в Facebook.

Елизар получил проникающее черепно-мозговое ранение в поселке Зайцево и за считанные часы был доставлен в Днепр. Нейрохирурги сразу же приступили к спасению парня и буквально бросили вызов смерти – у бойца разрушены 20% мозга. Елизару провели операцию с удалением осколков и месяц он пролежал в коме, без малейших движений.

"Свет рассеял тьму – Елизар пришел в сознание. Появилась динамика, речь, желание жить. Потом реабилитация в госпитале", – написал главрач.

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Он добавил, что дефект черепа парня накрыли специальной пластиной. Она позволит ему полноценно жить.

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Фото: Сергей Рыженко, Facebook

А тем временем на Донбассе не прекращаются обстрелы. За прошлые сутки, 21 ноября, боевики шесть раз ударили по позициям ВСУ – трое военнослужащих получили травмы.

Также мы сообщали о смерти командира 128-й бригады Евгения Коростелева. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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