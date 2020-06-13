Месячная норма осадков за 15 минут: на Днепр обрушилась непогода (фото и видео)

В результате были повалены деревья и порваны провода

На Днепр во второй половине дня пятницы, 12 июня, обрушилась непогода: пошел сильный дождь с грозой. За несколько минут улицы превратились в реки. Появились фото и видео непогоды.

На опубликованных кадрах видно, что сильный ветер гнул деревья, после чего пошел мощный дождь.

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Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко на своей странице в Facebook рассказал, что в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков.

"57 упавших деревьев. Вследствие этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения "Горсвета". Три больницы без электроснабжения. Семь поврежденных транспортных средств жителей города – упавшими деревьями. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", – написал он.

На данный момент все спецслужбы задействованы в ликвидации последствий непогоды. Спасатели распиливают упавшие деревья, убирают их с проезжей части. Представители "Горсвета" работают над восстановлением электроснабжения, чинят упавшие провода электротранспорта. Данные о пострадавших уточняются.

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Спасатели сообщили, что 12 июня в результате осложнения погодных условий (сильные осадки, порывы ветра) обесточено 80 населенных пунктов в семи областях, а именно: Черновицкая – 28 Черкасская – 14, Кировоградская – 12, Львовская – 11 Закарпатская – восемь и Донецкая – семь.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, не так давно по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Как сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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