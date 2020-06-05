В Украине пронеслись сразу два торнадо: появились яркие фото и видео

В Украине заметили необычное природное явление – Херсонской областью пронеслись сразу два торнадо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше. Наблюдать торнадо можно было 3 июня в селе Хорлы.

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"После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это все же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки", – отметил Кибальчич.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика 18+

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Видео: Игорь Кибальчич

Напомним, на днях торнадо пронесся в Константиновском районе Донецкой области. Там бушевал классический торнадо клиновидной формы.

Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра, а на высокогорье Карпат начались снегопады.

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Ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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