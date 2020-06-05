Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Украине пронеслись сразу два торнадо: появились яркие фото и видео

5 июня, 09:30

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Природное явление заметили в селе Хорлы

В Украине заметили необычное природное явление – Херсонской областью пронеслись сразу два торнадо. Об этом на своей странице в Facebook сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше. Наблюдать торнадо можно было 3 июня в селе Хорлы.

Реклама

"После детального анализа других видеозаписей данного случая, оказалось, что это все же смерч мезоциклонного происхождения (торнадо). Об этом в частности, свидетельствует вращение материнского облака и небольшой вторичный вихрь, "танцующий" вокруг основной воронки", – отметил Кибальчич.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика 18+

В тренде
В Украине произошло новое землетрясение: что известно
Видео: Игорь Кибальчич

Напомним, на днях торнадо пронесся в Константиновском районе Донецкой области. Там бушевал классический торнадо клиновидной формы.

Напомним, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра, а на высокогорье Карпат начались снегопады.

Реклама

Ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото видео смерч Херсонская область торнадо

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзей
Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзейДругие регионы
Полицейские в Черкасской области устроили
Полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбищеДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Сильный град в Полтавской области: весна
Сильный град в Полтавской области: весна "хлопнула дверью" (фото и видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять