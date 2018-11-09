На экономическом форуме в Днепре обсудят бизнес и сделки

Днепр готовится провести второй Международный экономический форум. С 15 по 16 ноября в городе соберутся бизнесмены из разных уголков Украины и мира. Ожидается, что участие в форуме примут 150 спикеров, которые во время проведения 40 мероприятий будут рассказывать гостям о развитии, взаимодействии государства с бизнесом, а также источниках экономического роста.

"Уже второй год подряд организуем масштабный экономический форум. Приглашаем дипломатов, инвесторов и предпринимателей из разных стран. Это, своего рода, площадка для построения новых деловых связей", — рассказывает губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

15 ноября во время конференций пройдут четыре специализированные инвестиционны

х мероприятия. Первый день форума пройдет в культурно-деловом центре "Менора".

А уже 16 ноября гости форума смогут посетить отраслевые и специализированные круглые столы, лекции и конференции, которые пройдут в стенах Днепропетровской облгосадминистации. Для участников также приготовили 10 бизнес-семинаров.

Напомним, украинский бизнес постепенно выходит из тени – за октябрь количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.

предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. По данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП, что на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.