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Не мог найти работу и хотел на передовую: друг и соседи рассказали о подорвавшемся в Кривом Роге

9 августа 2021 0:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Криворожанин, который подорвал себя в воскресенье, пытался вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"

На месте ЧП / Коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге 61-летний ветеран АТО подорвал себя гранатой, предварительно позвонив в полицию. Как оказалось, мужчина давно жаловался, что его все "достало", при этом соседи говорят, что он был совершенно адекватным и неконфликтным человеком.

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Что могло побудить прошедшего войну мужчину к такому поступку, выяснила у его знакомых корреспондент "Сегодня" Валерия Заярная.

Что говорят соседи

Так, во дворе, где живет ветеран и где прогремел взрыв, отзываются о нем позитивно. Соседи и сослуживцы говорят, что он не был конфликтным человеком и всегда казался адекватным.

В то же время знакомые рассказали, что в последнее время он не мог найти работу, а также тяжело переносил расставание с женой, с которой развелся полтора года назад.

Также рассказывают, что в последнее время он постоянно жаловался, что его все достало. Мужчина пытался вернуться на передовую, но по состоянию здоровья его уже не брали.

Что рассказал друг

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На место инцидента приезал друг пострадавшего, с которым они вместе служили на Донбассе. По его словам, только две недели назад они встречались в кафе и ни о каком самоубийстве тот не говорил.

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Мы также писали, что во время обыска полиция обнаружила в квартире подорвавшего себя мужчины еще две гранаты, завернутые в одеяло, помимо тех, что он взял с собой на улицу, и одну дымовую шашку.

Напомним, происшествие случилось вечером 8 августа в Ингулецком районе Кривого Рога, на жилмассиве ЮГОК. Предварительно мужчина позвонил в полицию и заявил, что собирается выйти во двор дома на улице Кармелюка и подорвать себя с помощью гранаты.

К сожалению подобные случаи не редкость в Украине в последние дни:

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