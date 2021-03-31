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Под Львовом ветеран АТО подорвался на гранате: мужчина погиб

31 марта, 20:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Взорвалась граната РГД-5

Во Львовской области произошел взрыв, в результате которого погиб 47-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что взрыв прогремел вечером 31 марта в одном из сел Львовской района. В результате повреждения получил 47-летний местный житель, во дворе которого произошло событие. От полученных травм он скончался на месте.

Предварительно установлено, что взорвалась ручная граната РГД-5.

Как пишет Zaxid.net, погибшим оказался бывший участник АТО. Он жил с отцом, был холост и детей также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, ранее во Львовской области подросток бросил взрывчатку в рюкзак девочки.

Также мы писали, что в городе Бердянск Запорожской области в квартире произошел взрыв. В результате инцидента погибли два человека.

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