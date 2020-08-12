Не понравилось обслуживание: в Днепре ограбили сутенера

В Днепре мужчина стал жертвой нападения посреди улицы. Оказалось, что пострадавший был сутенером, а напал на него недовольный клиент.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр Оперативный".
Инцидент произошел на улице Тверская, когда нападавший выхватил у мужчины телефон, 100 гривен и ключи от машины, а потом бросился убегать. Потерпевший догнал агрессора, между ними началось выяснение отношений.
Выяснилось, что злоумышленник вместе с другом сняли "девушку на час", однако та свое время не "отработала", поэтому парни закрыли ее в квартире и пошли "разбираться" с сутенером.
В свою очередь, сама девушка рассказала, что клиенты остались недовольны ее услугами и потребовали вернуть их деньги.
О том, обратился ли пострадавший в полицию, не сообщается.
Напомним, ранее в Херсоне полицейские разоблачили преступную схему: женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток.
Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки. В организации "гнезда разврата" подозревают 22-летнего мужчину.
Бордель также ранее разоблачили и в Кривом Роге. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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