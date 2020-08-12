Не понравилось обслуживание: в Днепре ограбили сутенера

Двое парней закрыли проститутку в квартире и пошли выяснять отношения с ее работодателем

В Днепре мужчина стал жертвой нападения посреди улицы. Оказалось, что пострадавший был сутенером, а напал на него недовольный клиент.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Днепр Оперативный".

Инцидент произошел на улице Тверская, когда нападавший выхватил у мужчины телефон, 100 гривен и ключи от машины, а потом бросился убегать. Потерпевший догнал агрессора, между ними началось выяснение отношений.

Выяснилось, что злоумышленник вместе с другом сняли "девушку на час", однако та свое время не "отработала", поэтому парни закрыли ее в квартире и пошли "разбираться" с сутенером.

В свою очередь, сама девушка рассказала, что клиенты остались недовольны ее услугами и потребовали вернуть их деньги.

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О том, обратился ли пострадавший в полицию, не сообщается.

Напомним, ранее в Херсоне полицейские разоблачили преступную схему: женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки. В организации "гнезда разврата" подозревают 22-летнего мужчину.

Бордель также ранее разоблачили и в Кривом Роге. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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