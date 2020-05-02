В Херсоне женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток

В Херсоне, где недавно двух женщин наказали за распространение слухов о коронавирусе, полицейские разоблачили преступную схему. Женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области.

"29-летняя сводня из Белозерского района вовлекла в занятие проституцией свою лучшую 35-летнюю подругу. Обе женщины оказались с "опытом", вместе они предоставляли услуги интимного характера. Встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах", – рассказали в полиции.

Как сообщил начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Херсонской области Олег Шанько, сводница искала клиентов через старые связи и объявления в социальных сетях.

"Для получения большей прибыли, сводница предлагала мужчинам совместный отдых вместе со своей опытной подружкой, иногда с несколькими. Обе проститутки нигде не работали, час своей "работы" каждая оценивала в 1000 гривен", – рассказал Шанько.

Женщины попались на горячем в одной из арендуемых квартир. Полицейские провели там обзор, изъяли деньги, записи с данными девушек и другой информацией.

Открыто уголовное производство по ст.302 Уголовного кодекса Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество".

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки. В организации "гнезда разврата" подозревают 22-летнего мужчину.

Бордель также ранее разоблачили и в Кривом Роге. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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