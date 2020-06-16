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Обещал "спасти" от тюрьмы: в Днепропетровской области полицейский погорел на крупной взятке

16 июня, 12:19

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Злоумышленника задержали после получения денег

Следователи Государственного бюро расследований задержали начальника сектора криминальной полиции в Днепропетровской области за получение взятки от подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, полицейский требовал и получил от фигуранта уголовного производства 5 тысяч долларов США (почти 150 тысяч гривен, – ред.). За взятку он обещал повлиять на уполномоченных должностных лиц для переквалификации преступления и назначения наказания без реального лишения свободы", - говорится на сайте.

Следователи ГБР задержали правоохранителя после получения денег. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве проректор университета попался на огромной взятке. Он требовал деньги у студентов-иностранцев. Педагог требовал 224 тысячи гривен неправомерной выгоды.

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Кроме того, в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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взятка взяточничество полицейский Днепропетровская область

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