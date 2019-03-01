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Очереди, драки и разбитые витрины: покупатели "атакуют" секонд-хенды в Днепре

Сегодня, 18:28

Чтобы получить дешевую одежду, днепряне готовы не на все

Очереди, драки и разбитые витрины: покупатели "атакуют" секонд-хенды в Днепре Днепр Чтобы получить дешевую одежду, днепряне готовы не на все

В Днепре в день завоза вещей в секонд-хенды у магазинов стоят огромные очереди и происходят драки. Чтобы получить дешевую одежду, днепряне готовы не на все. Весь ажиотаж видели журналисты "Сегодня".

В одном из секонд-хендов города толпа выломала дверь и выбила окна. Такое происходит в магазинах, как говорят продавцы, в день завоза. Ажиотаж вокруг подержанных вещей, по словам реализаторов, возник несколько лет назад.

В секонд-хенд приходят как и люди, которым не хватает денег на новые вещи, так и "охотники" на бренды. Когда одни покупатели здесь деньги тратят, другие – зарабатывают. Некоторые люди берут вещи за бесценок, а затем с наценкой в ​​десятки раз продают в интернете.

Напомним, ранее специалисты объяснили, как правильно делать покупки в секонд-хендах. Пресс-секретарь крупной сети секонд-хендов Оксана Шкадовская рассказала, в какие дни лучше приходить за вещами, и о тонкостях выбора.

Кроме того, сайт "Сегодня" выяснил, что можно купить в "секонде" на тысячу гривен.

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Тег Днепр, ажиотаж, секонд-хенд

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