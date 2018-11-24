В Виннице секонд-хенд сгорел дотла

Вчера, 19:08

Бушующий огонь пожарные тушили почти два часа


В Виннице произошел пожар на секонд-хенде. Склад, где хранили одежду, вспыхнул утром в субботу, 24 ноября.

Густой дым и сильное пламя было видно за несколько километров. Спасателей вызвали прохожие. Чтобы погасить огонь понадобилось почти два часа.

Здание выгорело полностью, но пожарным удалось избежать перебрасывания огня на расположенную рядом автозаправку.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, ранее в столице на ул. Мурманской, 6, произошел масштабный пожар — огонь уничтожил 2000 кв. м конструкций и практически весь товар на секонд-хенде. Не обошлось без жертв: в туалете во время тушения огня обнаружили сильно обгоревший труп.

Кроме того, 19 ноября в Харьковской области горел жилой дом. В результате пожара погиб мужчина. Пожар распространялся на конструкции, домашние вещи и мебель дома на площади около 80 квадратных метров.

Кроме этого, во время тушения пожара в Полтавской области спасатели нашли тело женщины. Пожар произошел на территории частного домохозяйства на улице Коцюбинского в селе Гасенки. Как выяснилось, огонь охватил здание летней кухни. Спасателям удалось потушить пожар и не допустить распространения пламени на рядом расположенный жилой дом.
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Источник:

"Сегодня"

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