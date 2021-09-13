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Остановки общественного транспорта в Днепропетровской области оригинально преобразили (фото)

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
13 сентября, 09:13
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Яркими красками заиграла остановка в селе Роговское Криничанского района
Остановка в селе Роговское Криничанского района. Фото: "Укравтодор"
Остановка в селе Роговское Криничанского района. Фото: "Укравтодор"

В Днепропетровской области остановки для общественного транспорта, расположенные вдоль отремонтированных дорог, превращаются в произведение искусства.

Об этом сообщает "Укравтодор".

"Яркими красками заиграла остановка в селе Роговское Криничанского района. Над ее росписью работала талантливая художница Татьяна Резник вместе со своей матерью. Теперь остановка является не только местом посадки и высадки пользователей общественного транспорта, но и арт-объектом", – рассказали в дорожном ведомстве.

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Фото: "Укравтодор"
Фото: "Укравтодор"

Как отмечается, речь идет о трассе Т-04-30, на которой в этом году идет ремонт в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Восстановление 13,5 км этой автодороги от пересечения с трассой Н-08 до села Кринички уже на финишном этапе. Дорожники устроили новое покрытие и перешли к обустройству инфраструктуры.

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В этом году остановки общественного транспорта в Днепропетровской разрисовывают уже не впервые. В конце июля в Павлоградском и Петропавловском районах 7 остановок вдоль Дороги Единства М-30, которую тоже активно ремонтируют по президентской программе, украсили Петриковской росписью.

Фото: "Укравтодор"
Фото: "Укравтодор"

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что по плану инициированной им программы "Большая стройка", в 2021 году будет отремонтировано и построено 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км местных.

Ранее мы сообщали, что в Мариуполь планируют провести новую железнодорожную магистраль.

Также напомним, в Ровенской области возле Костополя отремонтировали трассу.

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