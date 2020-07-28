Отбирали квартиры у пенсионеров: в Днепре накрыли банду "черных" риелторов

Им грозит до 12 лет тюрьмы

В Днепре полицейские уголовного розыска разоблачили группу "черных" риелторов, причастных к мошенничеству с недвижимостью.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, их жертвами стали доверчивые пожилые люди, а также алко- и наркозависимые. Сообщается, что 28 июля полицейские провели 15 санкционированных обысков.

В результате у подозреваемых изъяли огнестрельное оружие, вещи и документы, компьютерную технику, флэш-накопители, мобильные телефоны, поддельные паспорта, документы и печати, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Известно, что преступная группа, подделав документы, присвоила 11 объектов недвижимости. Речь идет о квартирах, недостроях, земельных участках и автозаправочных станциях.

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В состав группы входили шесть человек, среди которых – организатор, "черные" риелторы, пособники и исполнители преступления.

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"Досудебное расследование по ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины продолжается. Сейчас трем лицам сообщено о подозрении по этим статьям", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Украине активизировались "черные" риелторы и нотариусы.

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Также напомним, в Харькове разоблачили "черных риелторов". На сделках с недвижимостью злоумышленники заработали более пяти миллионов гривен.

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