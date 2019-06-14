Патрульные из Днепра оказались самыми сильными в Украине
Копы завоевали золото чемпионата по стронгмену
Патрульные полицейские Днепра взяли "золото" на Всеукраинском чемпионате по стронгмену. Состязание, в котором приняли участие команды из 28 городов страны, прошло в Запорожье. Команды из трех человек соревновались в пяти дисциплинах.
Необходимо было перенести тяжести на скорость, поднять бревно весом 80 кг, пройтись "прогулкой фермера", неся два металлических чемодана по 100 кг, а потом еще и переместить автомобильные покрышки. А в финале самым выносливым нужно было поднять платформу с патрульным авто.
В Ужгороде прошли соревнования между экипажами скорой помощи. Врачи показали свои навыки оказания первой неотложной помощи в экстремальных условиях.
Напомним, ранее соревнования бригад скорой медицинской помощи прошли в Харьковской области. Студенты вузов и уже опытные врачи прибыли из разных регионов Украины.
Кроме того, "Сегодня" выяснили, как работает скорая помощь и что изменилось в свете медреформы.
Также мы писали о том, как в Мелитополе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи: на проспекте 50-летия Победы водитель Geely выезжая с парковки ТЦ, врезалась в машину скорой помощи.
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