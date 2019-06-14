Патрульные из Днепра оказались самыми сильными в Украине

Копы завоевали золото чемпионата по стронгмену

Патрульные Днепра оказались самыми сильными в Украине. Фото: пресс-служба патрульной полиции Днепра.

Патрульные полицейские Днепра взяли "золото" на Всеукраинском чемпионате по стронгмену. Состязание, в котором приняли участие команды из 28 городов страны, прошло в Запорожье. Команды из трех человек соревновались в пяти дисциплинах.

Необходимо было перенести тяжести на скорость, поднять бревно весом 80 кг, пройтись "прогулкой фермера", неся два металлических чемодана по 100 кг, а потом еще и переместить автомобильные покрышки. А в финале самым выносливым нужно было поднять платформу с патрульным авто.







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