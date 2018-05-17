Пляжный сезон в Днепре: все ли готово для безопасного отдыха

На пляжах уже купаются и загорают, а спасатели заработают лишь в июне

Весна в нынешнем году выдалась необыкновенно жаркой. Температура на солнце порой достигает 30 градусов, потому горожане раньше положенного открыли пляжный сезон и уже вовсю купаются в местных водоемах.

"Сегодня" выяснила, все ли готово для безопасного отдыха у воды и отправилась инспектировать городские пляжи. В будний день смельчаков окунуться в пока еще прохладную воду было не много, однако у некоторых пляжников уже появился отчетливый загар на теле, как будто на улице не конец весны, а полноценно вступившее в права лето.

МОНАСТЫРСКИЙ ОСТРОВ

Первым в списке нашей инспекции оказался центральный и вместе с тем самый большой пляж Днепра, который находится на Монастырском острове. Однако невооруженным взглядом видно, что он еще не готов к официальному открытию купального сезона. Не так давно там орудовали вандалы, которые поглумились над местом отдыха тысячи горожан — разрушили урны, снесли несколько металлических беседок. Теперь же сотрудники КП "Развитие Днепр" восстанавливают инфраструктуру пляжа.

Между тем на отдыхе это никак не сказалось: даже в будний день на пляже собралось немало горожан, которые активно играли на песке в волейбол, загорали и купались. Молодые мамы гуляли по пляжу с меленькими детьми, а детвора чуть старше плескалась в воде.

При этом чистота на пляже оставляет желать лучшего, критику у отдыхающих вызывают и мусор на песке и грязная вода. "Недовольна качеством пляжа. Нельзя нормально отдохнуть с детьми. Окурки в песке, вода грязная, да и туалеты еще закрыты. А вообще к следующему месяцу, надеюсь, пляж уже полноценно запустят. Пока что ждем", — делится отдыхающая на острове днепрянка. Официально не заступили на дежурство и спасатели, ведь зону отдыха планируют открыть лишь в начале июня.

КОСА НА НАБЕРЕЖНОЙ

Вторая остановка нашей разведки — любимое место днепрян, живущих на жилмассиве Победа. Независимо от времени года, на Косе часто собирается множество отдыхающих. Специально для них коммунальщики установили скамейки, спортивные тренажеры, а также оборудовали пляжную зону. Однако желающих искупаться в реке не так уж и много — горожане сетуют на грязный песок и мутную воду. Сам же довольно небольшой пляж постепенно зарастает сорняком, тем самым сужая пространство для отдыхающих. Но днепряне все же нашли альтернативный отдых: вооружившись удочками и подсаками, они коротают вечера на рыбалке.

"Летом здесь бывает много людей. Приходят купаться и загорать. Там же есть еще спортивная площадка, часто люди на ней акцентируют свое внимание. А рыбы нет, ушла куда-то", — пожаловался на слабый клев местный рыбак Николай.

НА КРАСНОМ КАМНЕ

Небольшой водоем, а также прибрежная зона у местных жителей пользуются большим спросом. Горожане с радостью проводят здесь свободное время, купаются и наслаждаются красивым пейзажем. Некоторые находят удовольствие в экстремальном отдыхе, ведь вокруг карьера находится множество скал, с которых смельчаки любят прыгать в воду. Однако старшее поколение привычно сетует на чистоту, указывая на грязь в прибрежной зоне. Также местные жители недовольны тем, что в этом году с пляжа убрали урны и волейбольную площадку.

"Раньше здесь было очень чисто. Примерно как на Голубых озерах, вода явно чище, чем в Днепре. Летом приходим по два раза в день. Плохо, что территория зарастает, и никто с этим не борется. А недавно хотели и раздевалку с пляжа убрать, но мы (жители жилмассива. — Авт.) ее отвоевали", — рассказывает отдыхающая на пляже Наталья.

ВОРОНЦОВСКИЙ ПЛЯЖ

А вот одним из самых чистых и благоустроенных мест отдыха оказался Воронцовский пляж. Невзирая на пролегающий недалеко от пляжа Новый мост, который лишает отдыхающих возможности абстрагироваться от городской суеты, прибрежная зона все же выглядит достаточно уютно, а находиться на ней комфортно и приятно.

"Отдыхаем здесь уже не первый год. Самый чистый пляж города. Наши знакомые живут недалеко от Монастырского острова, но тем пляжем они недовольны и приезжают отдыхать сюда. Конечно, вода могла бы быть чище, но все равно хорошо", — делится своими впечатлениями о пляже отдыхающая Татьяна.

На берегу установлены металлические беседки, раздевалки, киоски с прохладительными напитками, футбольное поле. Также оборудована спасательная зона, однако сейчас она пустует.

Ранее мы писали, что одесские пляжи просыпаются после зимней спячки. Кафе устанавливают летние площадки, на песке появляются первые шезлонги, девушки в бикини уже принимают солнечные ванны, а некоторые даже осмеливаются искупаться в апрельском море.

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