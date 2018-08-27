Почти два месяца без газа: жители пригорода Днепра устроили акцию протеста

В Днепре жители микрорайона Краснополье с самого утра пикетировали областную администрацию: им выключили газ, а счетчики забрали на проверку. Как выяснилось, они все непригодны: людям предлагают покупать новые стоимостью около двух тысяч гривен. С начала июля владельцы полутора тысяч домов в частном секторе живут без газа.

Чиновники в свою очередь говорят, что повлиять на ситуацию не могут. Сказали, что протестующим нужно обращаться в частную газовую компанию. Там возмущенным жителям пообещали, что газ вернут. Но конкретных сроков, когда начнут подключать дома, газовики так и не назвали. Людям сообщили, что они должны не только приобрести новые счетчики, но и вывести их из помещения на улицу. Это обойдется людям в 15 тысяч гривен. Эта сумма для многих неподъемная, поэтому люди запасаются на зиму дровами.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман объяснил, почему Украине приходится рассматривать повышение цены на газ.

Стоит напомнить,что Украина не импортирует газ из России с 15 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.