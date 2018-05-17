Под Днепром нашли десятки мешков с вещами погибших под Иловайском бойцов АТО

Полиция проводит служебное расследование относительно ненадлежащего хранения вещей погибших и не принятия решения по ним

Полиция Днепропетровской области отреагировала на обнаружение депутатом горсовета Кривого Рога Николаем Колесником 36 мешков с вещами погибших под Иловайском бойцов АТО на территории фермерского хозяйства вблизи поселка Таромское.

Как сообщается на сайте полиции Днепропетровской области, сейчас следователи проводят опись изъятых вещей на месте происшествия.

Согласно сообщению, следственно-оперативная группа Новокадацкого отделения полиции Днепра установила, что под слоем почвы находятся вещественные доказательства по уголовному делу, которое было возбуждено по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) в 2014 году.

В полиции установили, что вещественные доказательства были переданы на хранение на фермерское хозяйство из-за отсутствия помещения с соответствующими санитарными нормами в отделении полиции.

Полиция начала проверку по поводу того, почему о вещественных доказательствах долгое время не принимали никакого законного решения. Сообщается также, что создана комиссия, которая должна расследовать все обстоятельства ненадлежащего хранения вещественных доказательств.

Заместитель начальника полиции Днепропетровской области Михаил Куратченко заявил в видеокомментарии, что в рамках производства, открытого в 2014 году, приехали два автомобиля, которые доставили неопознанные трупы 98 бойцов. Следователи провели осмотр тел с целью их идентификации. Каждому телу присваивался номер, осматривалась его одежду или фрагменты одежды и личные вещи, которые изымали и упаковывали отдельно.

По его словам, в дальнейшем из 98 неопознанных бойцов удалось идентифицировать 26. Часть вещей передали родственникам.

Остальные вещи из-за отсутствия надлежащих условий хранения вывезли в помещение, которое предоставили в пользование сотрудники рыбхоза, "поскольку оно проветривалось, и там была возможность все это просушить".

"В дальнейшем вещи находились там. Они были переданы на хранение. Почему они в дальнейшем не были переданы родственникам и есть ли среди них те, которые уже идентифицированы, я могу сказать одно – мы по данному факту назначили служебное расследование", – заявил Куратченко.

По его словам, правоохранители уже забрали вещи погибших бойцов и сотрудники следственного управления сопоставляют найденные вещи с материалами дела, открытого в 2014 году.

"На данный момент могу сказать – да, эти предметы являются вещественными доказательствами, так как лица не идентифицированы. Но насколько они имеют доказательственное значение, мы определимся после проведения ряда следственных действий", – подытожил заместитель главы полиции Днепропетровской области.