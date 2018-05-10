Сумские копы изъяли крупный арсенал оружия из зоны АТО

В поселке Липовая Долина Сумской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, за незаконное хранение внушительного арсенала оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Как объяснил владелец "арсенала", несколько лет назад он проходил службу в зоне АТО и при демобилизации прихватил все эти боеприпасы с собой, а дома забыл о них и вспомнил, только когда к нему с обыском пришли правоохранители", – заявил начальник Липоводолинского отделения полиции Александр Каливод.

Во время обыска в доме были обнаружены три корпуса гранат наступательного и оборонительного типа, две тротиловые шашки, три ручные дымовые гранаты, 40 капсюлей детонаторов и около сотни патронов к автоматическому оружию. Полицейские открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства попадания арсенала в Сумскую область.





Все оружие, изъятое в рамках уголовного производства, направлено на экспертизу. Ведутся первоочередные следственные действия. В случае, если боеприпасы будут признаны пригодными к использованию, их "забывчивому" владельцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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