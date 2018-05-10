Сумские копы изъяли крупный арсенал оружия из зоны АТО

Сегодня, 15:58

Участник боевых действий решил прихватить домой боеприпасы и "забыл" о них

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В поселке Липовая Долина Сумской области полицейские задержали 40-летнего мужчину, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе, за незаконное хранение внушительного арсенала оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Как объяснил владелец "арсенала", несколько лет назад он проходил службу в зоне АТО и при демобилизации прихватил все эти боеприпасы с собой, а дома забыл о них и вспомнил, только когда к нему с обыском пришли правоохранители", – заявил начальник Липоводолинского отделения полиции Александр Каливод.

Во время обыска в доме были обнаружены три корпуса гранат наступательного и оборонительного типа, две тротиловые шашки, три ручные дымовые гранаты, 40 капсюлей детонаторов и около сотни патронов к автоматическому оружию. Полицейские открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства попадания арсенала в Сумскую область.

Все оружие, изъятое в рамках уголовного производства, направлено на экспертизу. Ведутся первоочередные следственные действия. В случае, если боеприпасы будут признаны пригодными к использованию, их "забывчивому" владельцу грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. 

Ранее мы сообщали о том, как сотрудники СБУ обнаружили в Сумах оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

А перед этим во время досмотра автомобиля на дороге в Черниговской области у жителя Нежина изъяли автомат Калашникова и револьвер. О происхождении оружия водитель говорить отказался.

Кроме того, в Луганской области после осмотра места лесного пожара полицейские и спасатели обнаружили тайник, в котором находились три противотанковых гранатомета РПГ-26.
оружие, Донбасс, сумская область, ато
Источник:

"Сегодня"

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