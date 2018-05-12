Переход к ООС на Донбассе: стали известны важные преимущества

Сегодня, 15:01

Формат ООС позволил улучшить разведку и противодействие диверсантам

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Изменение формата Антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил (ООС) позволило улучшить противодействие вражеским диверсантам и усовершенствовать разведку на линии столкновения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"На одном из наблюдательных постов на линии столкновения украинские разведчики обнаружили вражескую цель и передали координаты на пункт управления. Через мгновение командир подразделения принимает решение на уничтожение группы ДРГ противника. Раньше время на выявление, подтверждение и принятие решения относительно вражеских ДРГ занимало от двух до трех суток. Сейчас это вопрос 1-2 минут", – говорится в сообщении.

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В качестве примера приводится тестовый режим новейших средств разведки, недавно поступивших на вооружение подразделений Объединенных сил.

"Новейшая разведывательно-сигнализационная аппаратура значительно компактнее и мобильнее по сравнению с предыдущими образцами. Отдельно представлены несколько типов дронов, которые используются как для "доразведки" вражеских целей, так и для переброски датчиков движения к линии столкновения, современные средства ночного видения, новейшие системы определения расстояния к цели и ее координат", – рассказал начальник разведки Объединенных сил.

По его словам, планируется в ближайшее время оборудовать все разведывательные наблюдательные посты на переднем крае новыми техническими средствами.

Напомним, ранее Сергей Наев рассказал, в чем главное отличие операции Объединенных сил на Донбассе от АТО.

Командующий новой военной операцией также предупредил противника, что в случае обстрелов позиций ВСУ ответ будет очень жестким.
разведка, ато, ДРГ, ООС
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"Сегодня"

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