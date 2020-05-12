Под Днепром сгорела "черепаховая долина": появились фото

Животные погибли во время сжигания камыша местными жителями

Недалеко от Днепра, в так называемой "Самарской Амазонке" в горящих камышах погибли десятки черепах.

Об этом в своем Facebook сообщила местная жительница, которая пишет под ником Мари Виноградова.

"Это наша "Самарская Амазонка", где обитает невероятное разнообразие певчих птиц, пресмыкающихся, грызунов, плывунов, прыгунов и прочей живности. На фото следы присутствия человека", - написала она.

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По словам женщины, люди решили выжечь камыш, "возможно, чтобы потом иметь доступ к воде и накалывать щуку острогой в местах нереста (неоднократно наблюдала таких "рыбаков" на пепелище)".

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"На фото семья сгоревших заживо черепах. Я насчитала 15 взрослых особей. 15! Как минимум. Мелкие экземпляры испепелились в уголь. И это территория размером всего 20-30 квадратных метров. Больно!" – возмутилась она.

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Ранее сообщалось, что полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. А в Житомирской области обнаружили четыре очага возгорания, которые привели к масштабным лесным пожарам.

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