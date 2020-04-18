В Житомирской области локализируют четыре очага возгорания

В субботу в Житомирской области ведется работа по локализации четырех небольших очагов возгорания в результате лесных пожаров, отметил глава облгосадминистрации Виталий Бунечко на совещании в Офисе президента Украины.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского руководитель ОП Андрей Ермак провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи. Глава Житомирской ОГА присоединился к совещанию с помощью видеосвязи сразу после облета на вертолете территории лесного пожара и доложил о текущей ситуации.

"Как сообщил глава ОГА, наиболее эффективно помогает обуздать пламя авиационная техника – самолеты, вертолеты и беспилотники Национальной гвардии. В случае необходимости к тушению пожаров будет дополнительно привлечено несколько самолетов", – сообщает пресс-служба главы государства.

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Продолжается посменная работа сил ГСЧС, Национальной гвардии, работников лесхозов, государственных администраций и органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области пламя уничтожило 39 построек, а также старинную церковь, которая была построена в 1900 году. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, огонь перекинулся на два населенных пункта и три небольших хутора.

Напомним, информация о том, что в Киев пришел дым с пожаров из Зоны отчуждения и Житомирской области появилась вчера вечером. Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Утром 17 апреля спасатели сообщили, что дым из Чернобыля ветер унес на Полтаву, а в Киеве причина задымления связана, вероятно,с возгораниями торфа и пожарами в лесных массивах. Они подчеркнули, что весь этот дым накапливается и его "задувает" на Киев.

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