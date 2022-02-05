Под Днепром таксист сбил мать с ребенком – в каком они состоянии (фото, видео)

В Никополе Днепропетровской области произошло ДТП, в котором пострадали ребенок и женщина. Их сбил таксист прямо на пешеходном переходе.
Об этом сообщает "Прихист".
Подробности ДТП
Авария произошла 4 февраля. Водитель такси сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, которые спешили на автобус.
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На место прибыла полиция и скорая помощь. Медики не обнаружили у ребенка серьезных травм, а женщина сломала ключицу.
На опубликованном видео с камеры наблюдения можно увидеть все обстоятельства происшествия.
Момент, когда таксист сбил женщину с ребенком. Фото: "Прихист"
В Кривом Роге водитель сбил мать с ребенком и оставил ее умирать
1 декабря 2021 года в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Грузовик сбил маму с ребенком.
Водитель грузовика "ГАЗель" сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. 33-летняя женщина скончалась еще до приезда скорой помощи, а пятилетнего мальчика госпитализировали. От удара женщину и ребенка отбросило на встречную полосу, где на них наехал еще и грузовик DAF.
После совершения ДТП водитель скрылся, однако правоохранители поймали его. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Начато следствие.