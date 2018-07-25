В Черкассах водитель насмерть сбил мать с ребенком и сбежал

Виновником аварии стал водитель BMW, который протаранил другое авто

В Черкассах на пересечении улиц Черновола и Чайковского автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком. Об этом сообщает местное издание "Про Все".

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель BMW, который протаранил другое авто – Fiat.

В результате этого Fiat отбросило и он сбил маму с ребенком. Водитель BMW с места происшествия скрылся.

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Ранее в городе Мерефа в Харьковской области пожилого мужчину на пешеходном переходе сбил грузовой автомобиль. В результате аварии 65-летнему мужчине оторвало стопу. Кроме того, ему диагностировали закрытый перелом бедра и травматический шок. Пострадавшего доставили в харьковскую больницу.

Напомним, в Харькове водитель иномарки сбил четырехлетнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик с травмой головы госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Кроме того, недавно в Днепре легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.