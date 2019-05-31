Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Под Днепром в салон маршрутки полился кипяток: пассажирка получила сильные ожоги

31 мая, 16:40

Женщина сидела возле водителя

Фото: Александр Марущак

В пятницу, 31 мая, в маршрутке, которая ехала из Новомосковска в Николаевку, лопнула труба радиатора. Горячая вода пошла в салон, из-за чего одна из пассажирок получила сильные ожоги

По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, женщина сидела возле водителя, — сообщает Информатор. Автобус уже был на полпути в точку назначения, как в салон хлынул кипяток. Позже выяснилось, что во время движения лопнул шланг радиатора, вследствие чего и пошел выхлоп горячей воды.

Пассажирка 1959-го года рождения, которая была возле водителя, получила термический ожог 2-й степени. До приезда скорой ей оказали первую помощь, после — передали в руки медикам. Сейчас она находится в центральной районной больнице Новомосковска.

Как вышло, что на маршрут вышел неисправный автобус, и что в итоге будет с водителем — пока неизвестно. Этими вопросами занимаются правоохранители.

Напомним, у электрички Харьков-Золочев на ходу оторвалось колесо и влетело в салон.

Ранее в Днепре на водителя маршрутки набросился пассажир. Пострадавший получил серьезную травму и оказался в больнице.


Недавно мы рассказывали, что в Кривом Роге маршрутка въехала в остановку, где стояли люди. Пострадали два человека.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, кипяток, ожоги

Вы сейчас просматриваете новость " Под Днепром в салон маршрутки полился кипяток: пассажирка получила сильные ожоги". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик

28 мая, 22:20

Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра

Не менее 20 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Мали

28 мая, 21:19

Основная причина ДТП — это превышение скорости на дороге

В Польше горел автобус "Киев – Прага" с 70 пассажирами: обошлось без жертв

26 мая, 17:15

Огонь был настолько сильный, что выжег дорожное покрытие под транспортом

В Канаде 11 детей пострадали в результате ДТП со школьным автобусом

23 мая, 21:45

В момент аварии в салоне находились 23 ребенка

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

На что способно обычное дегтярное мыло

Эверест тает: на поверхности появляются тела погибших альпинистов

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Назначения Зеленского-президента: раскрыты имена 3 топ-чиновников

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

5 научных способов продлить свою жизнь

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Сегодня, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Вчера, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

29 мая, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

29 мая, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь