Под Днепром в салон маршрутки полился кипяток: пассажирка получила сильные ожоги

Женщина сидела возле водителя

Фото: Александр Марущак

В пятницу, 31 мая, в маршрутке, которая ехала из Новомосковска в Николаевку, лопнула труба радиатора. Горячая вода пошла в салон, из-за чего одна из пассажирок получила сильные ожоги.

По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, женщина сидела возле водителя, — сообщает Информатор. Автобус уже был на полпути в точку назначения, как в салон хлынул кипяток. Позже выяснилось, что во время движения лопнул шланг радиатора, вследствие чего и пошел выхлоп горячей воды.

Пассажирка 1959-го года рождения, которая была возле водителя, получила термический ожог 2-й степени. До приезда скорой ей оказали первую помощь, после — передали в руки медикам. Сейчас она находится в центральной районной больнице Новомосковска.

Как вышло, что на маршрут вышел неисправный автобус, и что в итоге будет с водителем — пока неизвестно. Этими вопросами занимаются правоохранители.

Напомним, у электрички Харьков-Золочев на ходу оторвалось колесо и влетело в салон.

Ранее в Днепре на водителя маршрутки набросился пассажир. Пострадавший получил серьезную травму и оказался в больнице.

Недавно мы рассказывали, что в Кривом Роге маршрутка въехала в остановку, где стояли люди. Пострадали два человека.

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