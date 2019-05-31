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У электрички Харьков-Золочев на ходу оторвалось колесо и влетело в салон: видео

31 мая, 15:02

ЧП произошло под Харьковом

Под Харьковом у электрички оторвало колесо. Пассажиры междугороднего поезда Харьков-Золочев пережили настоящий кошмар, когда на полном ходу из-под пола в вагон влетело колесо. Оно ударилось о потолок и упало рядом. Об этом "Акцентам" рассказали очевидцы.

Одному из пассажиров электрички удалось снять последствия происшествия на видео. В ролике видно, как машинисты электрички поливают колесо водой, и от него идет пар. На полу валяются части разбитых светильников и даже щепки от деревянных сидений.

По словам очевидцев, за несколько минут до происшествия рядом с местом падения тяжелого металлического диска сидел человек, но он пересел на другое место.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ЮЖД. Как выяснилось, у одного из вагонов электричке 30 мая рано утром вырвало фланец – металлический плоский диск, расположенный над колесной парой. Он влетел в салон вагона и ударился об потолок. В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Харькове на Южном вокзале нашли труп в электричке. Тело мужчины нашли в поезде, прибывшем из пригорода.

Напомним, в Запорожской области на ходу загорелась электричка с пассажирами. Несколько сотен пассажиров не смогли добраться до пункта назначения.

Напомним, ранее в электричке Киев – Гребенка 34-летний мужчина ограбил и изнасиловал 14-летнюю девочку

"Каждый день отбросы насилуют наших детей. Вчера также не стало исключением по совершению половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением Киев – Гребенка сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – написал замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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Тег поезд, электричка, вагон, колесо

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