Порезанные шины и разбитый об авто чайник: в центре Днепра напали на таксиста (фото)

Фото: dp.informator.ua

В центре Днепра водителя такси избили и ограбили. Нападающие повредили легковушку и разбили об нее чайник. Пострадавшего таксиста госпитализировали, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 23:30 26 декабря на улице Магдебургского права. По словам коллеги водителя, парень ехал с пассажиром по улице Харьковской, когда на проезжую часть вышли около 10 человек. Они, вероятно, были пьяными. Таксист резко затормозил и начал возмущаться. Парни вытащили его из салона и избили. Они порезали шины и оставили на авто вмятины. Кроме этого, они разбили об машину стеклянный чайник в коробке. Также преступники украли у таксиста мобильный телефон и деньги.

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Медики подозревают, что у избитого водителя может быть сотрясение мозга. Сейчас он находится в 16-ой больнице.

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

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Кроме того, в Харькове произошло жестокое убийство таксиста.

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