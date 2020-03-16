Пострадавший от взрыва в Днепре ребенок перенес несколько операций и провел неделю в реанимаци

Две недели под пристальным наблюдением врачей. Восьмилетний Ваня едва не погиб от взрыва снаряда в собственном дворе. Наткнулся на ржавую железяку, взял рассмотреть, как вдруг – она взорвалась в руках.

Прихрамывая, за руку с мамой – 8-летний Ваня сегодня уже шагает по коридорам больницы. Это в его руках две недели назад рванул боевой снаряд. На эту находку наткнулся по дороге с тренировки неподалеку от своего дома.

"Я подумал, что это просто железячки, и стал долбить орехи", – рассказывает пострадавший Иван Головко.

Ване оторвало руку, осколком изуродовало селезенку. Мальчика едва успели спасти. Несколько операций и неделя в реанимации. Но сейчас все в порядке, – говорят медики.

"Осложнений после операций нет. Психологическая реабилитация продвигается по плану", – говорит Сергей Инюшин, начальник хирургической службы Днепропетровской областной детской больницы.

Правоохранители установили: это была бомба времен Второй мировой. Мама Елена до сих пор не понимает, как она оказалась под окнами многоэтажек.

"Массив у нас относительно новый, на плавнях построен – все перерывали. Из вариантов – кто-то его принес и положил. Люди, которые металлоломом занимаются", – полагает мама Елена Головко. В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Через день после взрыва двор обследовали чрезвычайники. Больше снарядов не нашли. Но в течение следующих двух недель в Днепропетровской области наткнулись на почти полторы сотни боеприпасов. В частности, в Днепровском аэропорту – у складов с горючим – наткнулись на авиационные бомбы. Из-под земли достали пять снарядов.

Почему вокруг до сих пор полно старых снарядов объясняет специалист по разминированию Андрей Моторя. Ежегодно прочесывают тысячи гектаров – преимущественно в степи и лесах, где шли ожесточенные бои. Город, тем более новые кварталы, – безопасны, – убеждает спасатель. Хотя бомбы, которые десятилетиями лежали в земле, появиться могут где угодно. Она их сама выталкивает.

"В земле есть вода, она высыхает. Еще тепло. И под этими физическими явлениями оно ежегодно поднимается и поднимается. Люди начинают что-то делать, и наталкиваются на боеприпасы", – говорит он.

Стоит напомнить, что если вы наткнулись на предмет, хотя бы немного похожий на боевой снаряд – даже касаться его нельзя. Место следует оградить, а лучше – вызвать патрульных. Они позаботятся о безопасности, пока не приедут взрывотехники.

Так в следующий раз сделает и Ваня. Сейчас мечтает об умном протезе. Говорит – без рабочей левой руки мастером каратэ не стать.

Стоит напомнить, что жизнь малышу спас военный, который случайно оказался возле места взрыва – он быстро сориентировался в ситуации, сорвал с находившейся рядом собаки поводок и использовал его как жгут, чтобы остановить кровотечение.

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