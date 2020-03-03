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Взрыв в Днепре: появились подробности и данные о состоянии ребенка

3 марта, 20:27

Руслан Ровик

Мальчик рассказал, что взрыв произошел, когда он поднял с земли "железяку" в сумке

После взрыва в Днепре, когда ребенку оторвало руку, стало известно о состоянии пострадавшего мальчика, а также о некоторых подробностях инцидента.

Как рассказал восьмилетний Ваня своему отцу, Виктору Головко, он нашел железяку, которая лежала в сумке, поднял ее, потом отбросил, и тогда прогремел взрыв, сообщает ДніпроТВ.

"Нашел какую-то железяку, вроде как в сумке. Он вроде бы как ее взял, говорит, потом ее бросил, потом хлопок, и все. Она в руках не взорвалась. Возле. Говорит, пап, я ее отбросил, вот оно взорвалось", – объяснил мужчина.

Сам отец постоянно дежурит у палаты ребенка и отметил, что сын уже более-менее пришел в себя после всего пережитого. Мужчина признался, что до сих пор не может понять, как среди белого дня ребенок мог подорваться.

В свою очередь, врачи рассказали о том, что им пришлось сделать для спасения жизни школьника: взрывом ему оторвало кисть левой руки и почти все тело повредило осколками.

Хирурги, травматологи и нейрохирурги более трех часов вели операцию, и были вынуждены удалить мальчику селезенку.

"Во время абдоминальной операции была проведена лапароскопия (удаление селезенки – Ред.), у ребенка в толстом кишечнике была рана. Проведены гемостаз и санация брюшной полости. На сегодняшний день состояние ребенка тяжелое, но стабильное", — заверил начальник хирургической службы областной детской больницы Сергей Инюшин.

Мальчик пока остается в реанимации, хотя его удалось стабилизировать. С ребенком работают психологи.

Стоит напомнить, что жизнь малышу спас военный, который случайно оказался возле места взрыва – он быстро сориентировался в ситуации, сорвал с находившейся рядом собаки поводок и использовал его как жгут, чтобы остановить кровотечение.

Напомним, не так давно в Винницкой области взорвалась граната. Тогда несколько человек получили серьезные ранения.

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